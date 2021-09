Eigentlich existiert die Piratenpartei in Oberösterreich gar nicht mehr. Der Niederthalheimer Hubert Vogl war ein Mitglied und saß sogar im Landesvorstand. Jetzt steigt der 57-Jährige in seiner Heimatgemeinde wieder in den politischen Ring: Er tritt bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag gegen Amtsinhaber Johann Öhlinger (ÖVP) an. Der ist seit 18 Jahren im Amt und erhielt bei der letzten Wahl als einziger Kandidat 86 Prozent der Stimmen. Man kann sagen, Vogl hat sich einiges vorgenommen.