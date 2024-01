Nur noch 100 km/h auf der Autobahn: Attnanger probiert’s mit Gemütlichkeit

Thomas Bosnjak wollte immer schneller sein als alle anderen. Auf der Straße, im Gelände, sogar in Hallen. 800 Meter, 3000 Meter, Marathon, Ultra-Marathon: Mehr als 20 Landesmeistertitel und etliche Staatsmeistertitel sicherte sich der Attnanger im Laufe seiner Karriere. In Gmunden betrieb Bosnjak mehr als acht Jahre lang ein Geschäft für Geländeläufer, zunächst in der Linzer Straße, später in der Johann-Evangelist-Habert-Straße.