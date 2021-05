Nie war ein neues Feuerwehrfahrzeug wichtiger

Die Feuerwache Perneck in Bad Ischl nahm am Dienstag ein neues, allradbetriebenes Kleinlöschfahrzeug in Betrieb. Es handelt sich um einen Mercedes Sprinter, der von der Firma Rosenbauer in Leonding umgebaut wurde und ein 30 Jahre altes Fahrzeug ablöst. Die Kosten für das neue Auto (120.000 Euro) übernahmen zu zwei Dritteln die Stadtgemeinde und zu einem Drittel das Land. Den technischen Aufbau (40.000 Euro) bezahlte die Feuerwehr selbst.