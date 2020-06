Das Gasthaus Ofner in der Altmünsterer Ortschaft Finsterau, nahe Reindlmühl gelegen, hat eine jahrzehntelange Tradition. Das urige Flair, die Hausmannskost, die Stammtischkultur – all das trug zum guten Ruf des Hauses bei. Die legendäre Isabella Schnötzinger ging mit Beginn der Coronakrise nach 27 Jahren als Pächterin in Pension, doch Besitzer Franz Ofner hat in der Altmünsterin Monika Spießberger (34) eine liebenswürdige, fleißige und bodenständige Nachfolgerin gefunden.