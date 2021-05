Neues Glück für Dominique Taboga: Kicker wurde Wirt

Der 19. Mai war der Tag des gastronomischen Wiederbeginns in Österreich. Große Bedeutung hatte dieses Datum auch für Dominique Taboga: Der ehemalige Fußballprofi eröffnete an diesem Tag mit seiner Lebensgefährtin Andrea Ertlschweiger in Strobl am Wolfgangsee die Jausenstation "Bergheimat".