Neue Pächter für zwei Berghütten im Salzkammergut

Die Pühringerhütte (im Hintergrund das Rotgschirr) ist vor allem bei jenen beliebt, die eine dreitägige Überschreitung des Toten Gebirges in Angriff nehmen.

Bewerbungen für offene Stellen gab es viele. Manche waren gut, viele weniger. Und einige landeten auch auf dem Tisch von Thomas Poltura. Richtig ernst nehmen konnte sie der Landesleiter des Alpenvereins nicht. "Ich interessiere mich für die Hütte" stand in einer – mehr nicht. In einer anderen wurde vom ruhigen Leben in den Bergen geträumt. "Aber ich sag es ganz ehrlich: Wir brauchen einen Wunderwuzzi.