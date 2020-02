Die heftige Diskussion um die Errichtung eines Leitspitals für den Bezirk Liezen in der Gemeinde Stainach-Pürgg wurde am Dienstag im steirischen Landtag fortgesetzt. Wie die OÖN berichteten, soll der neue Standort an der Salzkammergut-Bundesstraße B145 die Krankenhäuser Bad Aussee, Liezen und Schladming ersetzen. Gesundheitsexperten befürworten die Konzentration auf einen Standort, die Bevölkerung im Bezirk lehnt die Schließung der kleinen Krankenhäuser mit einer Zweidrittelmehrheit ab.