Gut zwei Wochen nachdem der Zementhersteller Hatschek in Gmunden die neue Staubfilteranlage in Betrieb nahm, macht sich Enttäuschung unter den Anrainern breit. Die Geruchsbelästigung durch die Fabrik sei – anders, als vom Unternehmen ankekündigt – nicht besser geworden, klagen sie. "Die Beschwerden haben leider wieder stark zugenommen", sagt Markus Siedlak, Amtsleiter am Gemeindeamt Pinsdorf.