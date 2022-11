Wir sprachen mit Harald Stelzer, Finanzvorstand, Urgestein und Seele der Schwäne, über diese zum FIBA Europe Cup zählende Begegnung. Salzkammergut-Nachrichten: Wie ist aktuell die Stimmung in der Mannschaft nach bewerbsübergreifend vier Niederlagen in Serie? Das gab es ja schon sehr lange nicht mehr. Harald Stelzer: Weh tun vor allem die nationalen Niederlagen. Zwei in der Overtime und eine um einen Punkt. Wobei vergangenen Samstag sicher der Tiefpunkt war, denn gegen den Tabellenletzten