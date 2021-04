Die ASAK Athletics verbuchten am zweiten Wochenende der Baseball-Bundesliga ihren ersten Saisonsieg. Nachdem sich das Team aus Attnang-Puchheim am Wochenende zuvor zweimal Dornbirn knapp geschlagen geben musste, konnten die A’s nun eines von zwei Spielen gegen die Vienna Metrostars für sich entscheiden. Der amtierende Meister aus Wien setzte sich in Spiel 1 noch knapp mit 3:1 durch, musste aber danach die erste Saisonniederlage auf der Spenadlwiese hinnehmen.