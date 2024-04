Nach der Flucht aus dem Iran wurde Ehsan im Salzkammergut zum Österreicher

"Kirtog" sagt Ehsan Kalantari im breiten Dialekt, wenn er gefragt wird, wie Integration in Österreich am besten funktioniere. Dass das keine ernst gemeinte Antwort ist, verrät sein mildes Lächeln. Neun Jahre ist er jetzt hier, in dem Land, das ihm Hoffnung geschenkt hat und Heimat geworden ist, wohin er als angehender Sportlehrer gekommen war und in dem er für die Gemeinde Peuerbach den Rasen gemäht hatte. Als Österreicher habe er sich schnell gefühlt, auf dem Papier ist er es erst seit zwei Wochen. 22. März 2024: der Tag, an dem das Zittern ein Ende hatte. In den Iran möchte er zwar wieder, aber nur noch als Tourist. Irgendwann, wenn es wieder sicher für ihn ist. Wenn "das Regime endlich abstürzt".

Im Iran, wo Ehsan vor 35 Jahren geboren wurde, steht er noch immer auf der schwarzen Liste: Regimegegner, keine Chance auf eine öffentliche Anstellung. Weil sein Bruder als hauptberuflicher Fotograf Bilder von den Demonstrationen gegen den umstrittenen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad gemacht und an Agenturen in Großbritannien und den USA geschickt hat. Hochverrat, sagt das Regime. Sein Bruder wird zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, Ehsan wird verhaftet, wieder freigelassen und steht ab diesem Zeitpunkt unter ständiger Beobachtung. "Die Gesetze im Iran sind gegen jede Menschlichkeit, du kannst nicht über Probleme reden, ohne mit Strafen zu rechnen, Journalisten werden verhaftet und Frauen haben keine Rechte. Ich musste mich entscheiden: Entweder ich bleibe hier, mit viel Angst und ohne Perspektive, oder ich gehe", sagt er.

Ehsan (2.v.r) mit anderen Bergsteigern nach seinem ersten 3000er im Winter Bild: privat

"Profitiert von Älteren"

2015 bricht Ehsan auf – alleine. Seine Reise ist gefährlich: Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbien, Slowenien, Graz, Wien. Nach zwei Monaten zieht er mit 30 anderen Flüchtlingen in ein Heim im Innviertel. In Raab (Bezirk Schärding) haben die Menschen Angst vor ihm. "Sie waren meistens verschlossen, aber das ist besser geworden, als sie gesehen haben, dass ich nicht gefährlich bin", sagt er. Und Ehsan beginnt zu arbeiten – zunächst nur an sich selbst, denn einer anderen Beschäftigung darf er nicht nachgehen. Er belegt Deutschkurse, versucht Kontakte aufzubauen.

"Ich habe am Anfang sehr viel mit alten Menschen gesprochen. Weil sie viel Geduld und noch mehr Erfahrung haben. Da kannst du einiges lernen, auch über das Land und die Kultur. Außerdem sprechen Ältere perfekt Hochdeutsch, und das habe ich früher besser verstanden", sagt er.

Ehsan lernt seine erste Freundin kennen, zieht nach Peuerbach (Bezirk Grieskirchen), arbeitet dort für die Gemeinde, in der Kletterhalle, für die Caritas. Im Nachtleben lernt er die harten Seiten kennen. "Ich wurde oft blöd angeredet und gefragt, was ich hier mache. Noch dazu mit einer blonden Frau. Was soll ich darauf sagen? Ich konnte mich nicht ordentlich rechtfertigen. Du verstehst zwar alles, aber dein Wortschatz reicht am Anfang nicht für so eine Diskussion. Zum Glück habe ich vieles schon vergessen", sagt er. Sein Antrag auf Asyl wird in erster Instanz negativ entschieden, er sei nicht gut genug integriert, heißt es. Ein Schlag in die Magengrube.

"Das hat mir sehr weh getan, aber gleichzeitig hat es mich dazu gebracht, noch mehr für meinen Traum zu kämpfen", sagt er. Als leidenschaftlicher und talentierter Alpinist bleibt er im Frühjahr 2019 gedanklich an einer Stellenausschreibung hängen: Die Gmundnerhütte auf dem Traunstein sucht nach einem Mitarbeiter. Ehsan bewirbt sich – und wird nicht nur für eine Saison eingestellt. Er verlagert seinen Lebensmittelpunkt nach Altmünster, um unkomplizierter zu seinem neuen Arbeitsplatz zu kommen.

Ehsan Kalantari arbeitete fünf Saisonen lang auf dem Traunstein. Bild: privat

"Die Arbeit auf dem Berg, dort wo ich mich immer schon am wohlsten gefühlt habe, hat mir sehr geholfen. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, auch meine Freundin Sonja. Ich habe viel gelesen und richtig Deutsch gelernt. Auch wenn das oft ein anderes Deutsch war", sagt Ehsan und setzt wieder sein mildes Lächeln auf. Auch im Winter bleibt der 35-Jährige nicht untätig: Er arbeitet auf einer Skihütte, in einer Bäckerei, tritt pünktlich zu den Schichten in einem Industrieunternehmen an.

Im Jahr 2020 erhält Ehsan eine "Aufenthaltsberechtigung Plus" und darf bleiben. Aber das reicht ihm nicht. "Ich bin durch die Eiger-Nordwand geklettert, war auf Siebentausendern, habe im Iran in neun Tagen 44 Viertausender im Winter überschritten. Aber das größte Projekt meines Lebens war die Staatsbürgerschaft", sagt er.

Ehsan lernt Geschichte, will den Text von "Hoamatland" verstehen und wie die Politik funktioniert. "Im Iran kannte ich zwar auch schon Österreicher. Aber das waren Gerlinde Kaltenbrunner, Hermann Buhl und Mozart", sagt er. 20 Fragen muss er schließlich beim Test beantworten. "Dieses Wissen braucht man auch, und ich fand es auch richtig interessant", sagt er. Ehsan besteht mit Bravour.

Reise nach Pakistan

Und gebraucht hat er dafür mehr als nur einen "Kirtog". "Es klingt ganz einfach, ist aber sehr schwer. Du musst die Sprache lernen, denn nur so kannst du Kontakte knüpfen. Vereine sind extrem wichtig, da findest du Rückhalt. Und du musst auch die Werte akzeptieren, aber da ist auch die Reaktion der Leute wichtig. Nicht jeder, der flüchtet, nimmt irgendwem etwas weg. Leute, die gegen dich sind, wird es immer geben. Davon darf man sich nicht verunsichern lassen", sagt er. Im Sommer macht Ehsan nach fünf Jahren eine Traunstein-Pause, um einen weiteren Traum zu leben . Er will nach Pakistan – zum Broad Peak und zum K2.Die erste Reise als Österreicher.

Der talentierte Alpinist im "Hinterstoisser-Quergang" in der Eiger-Nordwand.

Der Weg zum K2

Ehsan Kalantari will sich einen Traum erfüllen. Nach vielen alpinen Abenteuern im Iran, in Österreich, in der Schweiz und in Nepal reist er im heurigen Sommer nach Pakistan. Seine Ziele: Broad Peak und K2."Natürlich ist so eine Expedition nicht nur mit Risiko, sondern auch mit viel Geld verbunden. Dafür habe ich viel gearbeitet und noch mehr gespart", sagt er. Seine Expedition will er im Alpinstil und ohne die Hilfe von Sherpas (Träger) durchführen, für seine Reisekasse hat er zusätzlich ein Crowdfunding-Projekt erstellt, mit dem ihn Menschen auf seinem Weg unterstützen können: Ehsans Weg zum K2

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Altmünster Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.