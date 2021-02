"Nach Corona wird es den Friseur, so wie wir ihn kennen, nicht mehr geben"

Seit 1988 betreibt Karin Kienast in Ampflwang den "Modefriseur Karin". Ab kommender Woche heißt der Laden "House of Masters" – und der Name ist längst nicht alles, was sich ändert. Als erster Friseurbetrieb im Bezirk Vöcklabruck (wenn nicht in Oberösterreich) setzt die 55-Jährige auf das Prinzip "Stuhlmiete". Will heißen: Sie hat keine fixen Angestellten mehr, die für sie arbeiten.