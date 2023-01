Nach Corona und Teuerung: Ballgäste konsumieren jetzt weniger an der Bar

Mit dem 50. Hofball feierte die Faschingsgilde Timelkam (Fagiti) ihren ersten Höhepunkt in diesem Jahr. "Es war ein recht kurzweiliger Abend", ist Fagiti-Präsident Johannes Fuchs zufrieden. "Der Hofball war gut besucht und es herrschte gute Stimmung." Nach der zweijährigen Corona-Pause konnten die Närrinnen und Narren endlich wieder ausgelassen feiern. "Man braucht jetzt nicht mehr in den Keller zum Lachen zu gehen, sondern man kann das wieder in der Öffentlichkeit tun", meint der Timelkamer