Nach Bissattacke in Bad Ischl: Hund darf bei Besitzern bleiben

Der Hund dürfte mehrfach im nicht eingezäunten Garten an einem Schirmständer angebunden worden sein.

Jener tschechische Wolfshund, der am Mittwoch vergangener Woche einen Chihuahua in Bad Ischl tödlich verletzt hatte, darf vorläufig bei seinen Besitzern bleiben. Wie berichtet, war bei der Attacke auch ein zehnjähriges Mädchen durch einen Biss am Ringfinger verletzt worden. Wie Bad Ischls Bürgermeisterin Ines Schiller (SP) sagt, gebe es für die Besitzer nun aber strenge Auflagen.