Mini-Känguru geistert seit Tagen im Bezirk Vöcklabruck herum

Seit rund zwei Wochen werden in der nördlichen Attersee-Region Känguru-Sichtungen gemeldet. Sowohl in Gampern als auch in Schörfling und Aurach wollen Passanten ein kleines Beuteltier gesehen haben. Am Montag sah die junge Oberwanger Schornsteinfegerin Eva Pabinger das Tier in Gampern am Straßenrand sitzen und fotografierte es vom Auto aus. Sogar eine Filmaufnahme gelang ihr.