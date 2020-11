Matthias Linortner ist Basketball-Fans als ehemaliger Schlüsselspieler der Gmundner Swans bestens bekannt. Der 23-jährige Altmünsterer hat sich von seinem Klub im Frieden deshalb getrennt, um in der Basketball-Variante 3x3, die kommendes Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio erstmals auf dem Programm stehen wird, die Qualifikation zu schaffen. 3x3? Matthias erläutert, was das ist.