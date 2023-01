Martin Grubinger verhalf Neukirchen an der Vöckla zu schnellem Internet

Am Anfang stand eine Idee: "Mein Musikerkollege Slavik Stakhov und ich hatten die Vision einer Musik-App, mit der Musikbegeisterte gemeinsam mit Topprofis und bekannten Künstlern online zusammenspielen können", erzählt Martin Grubinger. Der weltbekannte Percussionist, der seit zehn Jahren in Neukirchen an der Vöckla lebt, bat 2020 Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz um Unterstützung. Der war begeistert und ermöglichte die Programmierung der App MyGroove.