Mahnmal für Gmundens NS-Opfer wurde am Ufer des Traunsees enthüllt

Die Familie Rujder betrieb zwei Geschäfte in Gmunden. Alle ihre Mitglieder wurden entweder ermordet oder vertrieben.

60 Namen von Gmundnerinnen und Gmundnern, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden – in ein schlichtes Blechband geschnitten, wo sie nun buchstäblich fehlen und zugleich über dem Wasser schweben. So sieht das Mahnmal für die Gmundner NS-Opfer aus, das auf der Kaimauer der Esplanade montiert und heute in Anwesenheit von Landeshauptmann Thomas Stelzer offiziell enthüllt wurde.