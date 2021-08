Mit einem Starterfeld von mehr als 235 Athleten ging das Race Around Austria am Montag mit einem Jubiläum in seine 13. Auflage: Zum zehnten Mal wird heuer aus St. Georgen im Attergau gestartet, wo der Tross am Wochenende um den kommenden Sonntag, 15. August, wieder ins Ziel kommt. Mittlerweile steht auch fest, dass es die berühmten letzten Kilometer durch die Festzelte heuer wieder geben wird.