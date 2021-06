Eine jener Gemeinden im Bezirk Vöcklabruck, die als klassische SPÖ-Hochburgen gelten, ist Lenzing. Wie berichtet, hat sich ausgerechnet hier eine Grünen-Gruppierung gebildet, an deren Spitze der HAK-Lehrer Max Ratzenböck (40) steht. Der aus Zwettl an der Rodl stammende und seit elf Jahren in Lenzing ansässige verheiratete Vater von drei Mädchen will bei den Wahlen im September nicht nur versuchen, mit seiner Partei in den Gemeinderat einzuziehen, sondern tritt auch als Bürgermeisterkandidat,