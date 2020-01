Leidige Parkplatzmisere am Bahnhof: ÖBB haben Zeit, Stadtpolitiker Frust

Die Stadtgemeinde Vöcklabruck hat vor einem Monat beim Bahnhof die Zahl der Fahrrad-Abstellplätze auf 131 aufgestockt. "Das ist erfreulich", sagt Umweltstadträtin Sonja Pickhardt-Kröpfel (Grüne). "Aber eine Erweiterung des Stellplatzangebotes für Autos lässt ebenso auf sich warten wie ein besseres Zubringerangebot des öffentlichen Verkehrs." Tatsächlich ist es tagsüber kaum möglich, einen leeren Parkplatz beim Bahnhof zu finden, was vermutlich viele Menschen davon abhält, auf die Bahn umzusteigen. Die Vöcklabrucker Grünen werfen der ÖVP vor, das Problem zu verschleppen.

ÖVP-Landtagsabgeordnete Elisabeth Kölblinger ist seit Monaten in Gesprächen mit dem Management der ÖBB. Die Stadtgemeinde möchte, dass ein Parkhaus beim Bahnhof errichtet wird oder die ÖBB Betriebsgelände freimachen, um den bestehenden Parkplatz zu erweitern. Aber auch eine weitere Möglichkeit wird in Vöcklabruck heftig diskutiert: Würde man die bestehenden Parkplätze nur Bus- und Bahnkunden zur Verfügung stellen, fänden ebenfalls viel mehr Bahnpendler Platz beim Bahnhof. Wie es gehen kann, zeigen die ÖBB in Wels vor. Dort können Autofahrer den Parkplatz nur dann verlassen, wenn sie bei einer Schranke ihre Fahrkarte einscannen.

Die Grünen halten dieses System für diskussionswürdig. Bürgermeister Herbert Brunsteiner (ÖVP) wehrt sich aber gegen den Vorwurf der Grünen, in der Sache nichts weiterzubringen, denn der Ball liege bei den Bundesbahnen. "Das ÖBB-Management weiß längst von unseren Wünschen, hat bisher aber noch nicht reagiert", so Brunsteiner. "Ohne ÖBB können wir aber weder Zusatzparkplätze errichten noch ein raffiniertes Schrankensystem."

Grünen-Sprecher Stefan Hindinger hingegen ist enttäuscht. "Wieder ist ein Jahr vergangen, ohne dass es eine Lösung gibt", sagt er.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at