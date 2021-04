Laute Loopings der Kunstflieger nerven die Bewohner am Attersee

An den ersten Frühlingstagen zieht es immer wieder auch Kunstflieger an den Attersee, um außergewöhnliche Flugmanöver zu üben. "Bei jedem schönen Wetter ziehen ein bis zwei Flieger über Steinbach", schildert ein OÖN-Leser, der wenig Gefallen an den außergewöhnlichen Flugmanövern findet. Es sei für manche schön und nett anzuschauen, aber Tausende Menschen würden mit Lärm belästigt.