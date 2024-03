Ein neuerlicher Schwemmholzteppich in Ebensee löste in den vergangenen Wochen Verärgerung aus. Diesmal handelt es sich nicht um die unmittelbare Folge eines Hochwassers. Weil der Seespiegel (wie in jedem Frühjahr) abgesenkt wurde, trat altes Schwemmholz zutage, das in den Jahren zuvor abgesunken war – inklusive Müll und Tierkadaver.