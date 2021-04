Laakirchner Bauer vermarktet seinen Pferdemist in Form von Pellets

Hobbygärtner schwören auf Pferdemist. Er hat ein sehr ausgewogenes Nährstoffverhältnis und viele Ballaststoffe, die den Boden mit Humus anreichern. Außerdem gibt er seine Nährstoffe sehr langsam ab, was Pflanzen schätzen. Doch was tun, wenn es in der Nachbarschaft keinen Reitstall gibt?