Kritik am neuen Multifunktionsstreifen am Attersee

Die Landesregierung hat in Steinbach am Attersee kürzlich einen Multifunktionsstreifen am Straßenrand der B152 errichtet und weitere am Atterseeufer angekündigt. Der Multifunktionsstreifen solle "mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger" bieten, teilte die Landesregierung mit.