"Zu wenig Platz, zu viele Leute." So bringt es der Vater des Klettersteigs an der Drachenwand, Hans Gassner, auf den Punkt. In Zahlen: 2008 wurde der Klettersteig unter Leitung von Gassner errichtet, gerechnet hat man mit einigen tausend Kletterern jährlich. Elf Jahre später sind es bereits rund 20.000. Die meistern der Kletterfreunde kommen aus Tschechien, der Slowakei, aus Bayern und natürlich aus Österreich.