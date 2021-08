Die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb von der Universität für Bodenkultur in Wien hielt diese Woche einen Vortrag im Ausseerland und nahm sich dabei auch Zeit für ein Interview mit den OÖNachrichten. OÖN: Wie wird sich die Erderwärmung auf das Salzkammergut auswirken? Helga Kromp-Kolb: Es gibt in Österreich Gegenden, die es härter treffen wird. Aber auch hier sind die Aussichten schlimm genug. In den letzten 30 Jahren stieg die Durchschnittstemperatur hier zwischen 1 und 1,5 Grad Celsius. Global