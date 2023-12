Klagsandrohungen bremsten den Rodelspaß auf der Hochsteinalm ein

Großbuchstaben, dick mit roter Farbe unterstrichen, und drei Rufzeichen: Familie Ammering ist es ernst. „Kein Rodelverleih mehr“, ist auf der Internetseite der Hochsteinalm zu lesen. An jener Stelle, an der normalerweise über die Verhältnisse auf der 3,5 Kilometer langen Forststraße, die sich im Winter zur beliebten Naturrodelbahn wandelt, informiert wird. In diesem Winter ist das anders. Trotz Verhältnissen, die so früh in der Saison nur selten vorkamen.