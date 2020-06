Nach der Errichtung der Infrastruktur im Frühjahr folgte nun der erste Spatenstich für eine neue Betriebsstätte im INKOBA-Wirtschaftspark in Vorchdorf. Der Jungunternehmer Thomas Trautmann (39), seit 2016 als selbstständiger Zimmereimeister in Fischlham (Bezirk Wels-Land) aktiv, errichtet eine 1000 Quadratmeter große Produktionsstätte mit Büro und Lagerplatz, an der seine Firma – die HIP Holzbau GmbH mit derzeit acht Mitarbeitern – zukünftig beheimatet ist.