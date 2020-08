Mit 15 Jahren setzte sich Tobias Bayer in den Kopf, ohne große Radsport-Erfahrung im Rahmen des "Race Across Austria" 560 Kilometer rund um Oberösterreich im Zweierteam zu fahren. Er bewältigte nicht nur die Aufgabe. Sondern fand auch Gefallen an der sportlichen Betätigung im Sattel. Heute zählt er zu den stärksten heimischen Nachwuchsfahrern. Der Sprung zu einem World-Tour-Team ist nun das erklärte Ziel.