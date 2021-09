Das Bundesheer hat er gerade hinter sich gebracht, sein Studium der Rechtswissenschaften in Salzburg beginnt in wenigen Wochen. Die Zeit dazwischen nutzt Joseph-Alexander Wergles zum Wahlkämpfen. Der 20-Jährige will Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde Innerschwand werden, und das dürfte er auch schaffen. Denn er ist der Spitzenkandidat der Freiheitlichen, der einzigen Partei, die sich in der 1200-Einwohner-Gemeinde neben der ÖVP zur Wahl stellt.