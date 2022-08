Feuerwerk, bengalische Beleuchtung der Berge und Seeilluminierung am Altausser See: Kein Wunder, dass das Feuer in vorgeschichtlicher Zeit als wesenhaft verehrt wurde. Sein Zauber wirkt noch heute auf viele, und das traditionelle Sommerfest "Berge in Flammen" im steirischen Salzkammergut ist das beste Beispiel dafür. Es ist ein besonderes Ereignis, das einmal im Jahr den nächtlichen Altausseer See und die Berge rund um das idyllische Gewässer im wahrsten Sinne ins Licht rückt.