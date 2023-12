Ischler Finanz-Stadtrat wird gegen den Haushaltsplan 2024 stimmen

Wenn der Bad Ischler Gemeinderat nächste Woche das Budget für das kommende Jahr beschließt, wird Finanzstadtrat Hannes Mathes selbst voraussichtlich dagegen stimmen. Er übt bereits jetzt heftige Kritik am Haushaltsentwurf, auf den sich die anderen Fraktionen in den vergangenen Wochen verständigt haben. Bürgermeisterin Ines Schiller geht davon aus, dass sie im Gemeinderat eine Mehrheit dafür finden werde. „Weil wir in Gesprächen auf Vorschläge eingegangen sind“, sagt sie.