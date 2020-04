Ein 53-jähriger Braunauer wanderte am Karfreitag auf den Schafberg. Beim Abstieg über einen markierten Wanderweg am Nachmittag kam der Bergsteiger in schwierigem Gelände zu Sturz, verletzte sich am Bein und konnte aus eigener Kraft nicht mehr weiter. Die Bergrettung und die Alpinpolizei rückten aus.