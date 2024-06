In Vöcklabruck entstand ein neues Naturparadies

Seit Jahrzehnten weiß man, dass 78 Häuser mit derzeit 440 Bewohnern am Agerufer in Schalchham (Gemeinde Regau) hochwassergefährdet sind. Deshalb verwirklichte der Gewässerbezirk Gmunden in den vergangenen Jahren für 4,3 Millionen Euro ein Hochwasserschutzprojekt am Zusammenfluss von Vöckla und Ager. 81 Prozent finanzierte der Bund, 19 Prozent die Gemeinde Regau. Ziel war es, die Menschen vor einem 100-jährlichen Hochwasser zu schützen.