Großartiges Resultat für den Tourismusverband Attersee-Attergau gerade in einer Zeit, in der sich viele Tourismusregionen angesichts Corona schwertun: Die meisten Nächtigungen in einem Verband in Oberösterreich während des Sommerhalbjahrs 2021 (Mai bis August) konnte der TVB Attersee-Attergau für sich verbuchen. Geschäftsführerin Angelina Eggl zeigt sich angesichts dessen stolz und nennt mehrere Erfolgsfaktoren für die guten Zahlen.