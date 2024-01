"Liste Vorchdorf hat die Kellertür zu den Leichen geöffnet"

Die politische Zusammenarbeit in der Marktgemeinde Vorchdorf ist besser als ihr Ruf.

Was eine Kommune letztlich voranbringt, lasse sich nicht in Form von Budgetplänen darstellen, schreiben die Vorchdorfer Grünen in der aktuellen Ausgabe ihrer parteiinternen Zeitung. Vielmehr seien es die Menschen und die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen. Es gehe um Beziehungskultur und darum, miteinander reden zu können.