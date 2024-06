Immer mehr suchen Hilfe bei der Frauenberatung

In der Frauenberatungsstelle Inneres Salzkammergut in der Bad Ischler Bahnhofstraße führten die drei Expertinnen im Vorjahr 2114 Beratungsgespräche durch. Das sind um 401 mehr als noch im Jahr zuvor. Dies bedeutet aber nicht zwingend, dass immer mehr Frauen in Not sind. „Wir stellen auch fest, dass Frauen zunehmend den Mut haben, sich Hilfe zu suchen“, sagt Lydia Linortner, Geschäftsführerin der Beratungsstelle.