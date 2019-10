"Auf einmal hat es einen Tuscher gemacht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Fünf Minuten später waren schon überall Flammen." Den 20. Juli 2017 wird Christoph Kreuzer (33) nie vergessen. Genau um 17.45 Uhr hatte der Blitz in den Heuboden des beliebten Mostheurigen eingeschlagen. "An die 50, 60 Gäste werden schon da gewesen sein. Die haben wir in Sicherheit gebracht.