Michael Stiefmüller führt in Oberndorf eine Bio-Imkerei. Insgesamt 40 Bienenvölker an vier Standorten hat er in den Landgemeinden um Schwanenstadt. Jetzt ist er eine Kooperation mit dem Ökostrom-Produzenten KWG eingegangen, der ein Hightech-Pilotprojekt entwickelt. Mit der LoraWan-Technologie können Informationen von Sensoren kostengünstig über weite Strecken kabellos übertragen werden. KWG überwacht so ihre Trafostationen, erläutert Geschäftsführer Peter J. Zehetner.