Hannes Mathes ist "mehr als glücklich"

Es war ein Wahlkrimi, der sich in die Länge zog. Erst um 22 Uhr waren in Bad Ischl am Sonntagabend alle Sprengel ausgezählt. (Das akribisch arbeitende Rathausteam wollte eine Auszählungspanne wie bei der Wahl 2015 unbedingt vermeiden.) Danach stand fest: In der Bad Ischler Stadtpolitik bleibt kein Stein auf dem anderen.