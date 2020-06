Die Grünen wollen bei der Gemeinderatswahl im kommenden Jahr in Bad Ischl mit einem neuen Team an den Start gehen. Einziges Problem: Markus Reitsamer, derzeitiger Sprecher der Grünen in der Salzkammergut-Metropole, muss den geplanten Umbau erst zur Kenntnis nehmen. Dem Vernehmen nach verweigert er das Gespräch. Sowohl mit der Landespartei als auch mit dem künftigen Team.