Gmundner VP reagiert auf Rücktritte aus der Partei

Am Ostermontag hatte die ÖVP in Gmunden plötzlich keine Stadträtin mehr. Birgit Zwachte, zuständig für Bildungsangelegenheiten in der Traunseegemeinde, erklärte, wie berichtet, per Mail ihren sofortigen Rücktritt. Sie habe innerhalb der Partei schon länger keinen Rückhalt bei ihr wichtigen Themen mehr gespürt. Vor allem bei der geplanten Containerlösung für die ab Herbst fehlenden Kindergarten- und Krabbelstubenplätze stand sie zeitweise allein auf weiter Flur.