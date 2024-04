Birgit Zwachte legte am Ostermontag ihr Amt als Stadträtin nieder.

Das Osterfest endete für die Volkspartei in Gmunden mit einer unangenehmen Überraschung: Stadträtin Birgit Zwachte, zuständig für Bildungsangelegenheiten in der Traunseegemeinde, legte mit sofortiger Wirkung ihr Amt nieder. Ihre Entscheidung gab Zwachte ihren Parteikollegen am Ostermontag bekannt.