Nach dem souveränen 83:65-Auswärtssieg der Gmundner Basket Swans in Kapfenberg steht es in der Best-of-5-Basketball-Finalserie 1:1. "Das war die Antwort auf die Heimniederlage im ersten Spiel", sagt Swans-Finanzchef Harald Stelzer. "Aber ich hoffe, dass das bloß die erste Antwort war." Die zweite könnte es im dritten Finalduell der beiden Dauerrivalen geben, das morgen um 20.15 Uhr in der Gmundner Volksbank-Arena angepfiffen wird.