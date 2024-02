GenussPabst ist pleite: "Irgendwann konnte ich vor Sorge nicht mehr schlafen"

Nicht einmal zwei Jahre ist es her, da stieg in Vöcklabruck weißer Rauch auf. In ein ehemaliges Fitnessstudio für Damen zog im Herbst 2022 der Pabst ein. Vorname: Patrick. Der Jungunternehmer und Lebensmitteltechniker wollte in der Bezirkshauptstadt einen modernen Metzger etablieren, einen "nicht wegzudenkenden" Premium-Fleischer. Jetzt ist das Unternehmen pleite.