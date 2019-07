Am Ufer des vorderen Langbathsees in Ebensee steht ein 4600 Quadratmeter großes Ufergrundstück zum Verkauf. Besitzer ist die MUKI-Versicherung, die auf dem Areal ein Hotelprojekt verwirklichen wollte – gegen den Willen der Ortspolitik, die den Seezugang für die Öffentlichkeit sichern will. Indem sie das Areal zum Neuplanungsgebiet erklärte, konnten die Hotelpläne vorerst aufgeschoben werden. Doch das Zeitfenster schließt sich im nächsten Jahr.