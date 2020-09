Die Firma FAIE – Versandspezialist für Landtechnik, Tierhaltung und landwirtschaftliche Bedarfsartikel mit Sitz in Regau – vergrößert seine Lagerkapazitäten. Am Standort wird in einer mehrmonatigen Bauphase ein zusätzliches 3000 Quadratmeter großes Hochregallager samt neuem Logistiksoftwaresystem entstehen. So können künftig bis zu 1500 Pakete täglich das FAIE-Logistikzentrum verlassen, teilt das Unternehmen mit.