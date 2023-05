"Kidical Mass" in Vöcklabruck

24 Orte in Österreich folgten am Wochenende dem Aufruf zur „Kidical Mass“ – einer internationalen Protestbewegung, die eine kindgerechtere Rad-Infrastruktur einfordert. Auch in Vöcklabruck und Gmunden fuhren Jungfamilien im Pulk durch die Stadtzentren, um für ihr Anliegen zu werben.