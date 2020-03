Essen auf Rädern: "Gerade jetzt kann ich die Leute doch nicht im Stich lassen"

Angesichts der hohen Ansteckungsgefahr ist so mancher jetzt froh, nicht arbeiten zu müssen. Resi Buchegger käme gar nicht auf die Idee, jetzt zuhause zu bleiben. In ihrer Heimatgemeinde Kirchham bringt die 57-jährige Nebenerwerbslandwirtin jeden Tag alten oder alleinstehenden Menschen Essen auf Rädern, Coronavirus hin oder her. "Gerade jetzt kann ich die Leute doch nicht im Stich lassen", sagt sie.